Tottenham, Fulham oder doch noch Napoli? Nach seiner Vertragsauflösung bei Chelsea sollen einige Klubs an Raheem Sterling interessiert sein, wie britische Medien berichten. Ob der Engländer nach über acht Monaten ohne Spiel sofort einsetzbar wäre, ist aber fraglich.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Einer der bestdekorierten Fussballer Englands ist seit Mittwoch vereinslos: Raheem Sterling (31) hat seinen Vertrag bei Chelsea vorzeitig aufgelöst. Heisst aber gleichzeitig: Er wäre für andere Klubs verfügbar – und davon sollen einige am 82-fachen englischen Internationalen interessiert sein, wie britische Medien berichten.

Die «Daily Mail» bringt Sterling vor allem mit Tottenham in Verbindung, das aufgrund der Verletzung von Richarlison auf der Suche nach offensiver Verstärkung ist. Allerdings: Sterling hat in dieser Saison noch kein Spiel bestritten und dürfte kaum sofort einsetzbar sein. Mit seiner Vergangenheit bei Chelsea und Erzrivale Arsenal dürfte er bei den Spurs zudem wohl kaum mit offenen Armen empfangen werden. Die «Sun» schreibt deshalb zum Tottenham-Gerücht: «Klubquellen haben sich nun von einem Transfer distanziert.» Demnach sollen vielmehr die Londoner Klubs Fulham, Crystal Palace und West Ham an Sterling dran sein.

Erste Station im Ausland?

Oder erfolgt ein Wechsel nach Italien? Im Sommer haben bereits Gespräche mit Napoli stattgefunden, wobei dem italienischen Meister die Lohnforderungen zu hoch gewesen sind. Dieses Problem dürfte nun wegfallen: Gemäss der «Daily Mail» wäre Sterling im Vergleich zu seinem hochdotierten Chelsea-Vertrag (340'000 Franken pro Woche) zu kräftigen Lohnreduktionen bereit. Es wäre Sterlings erste Station ausserhalb Englands.

Bereits ausgeschlossen ist ein Wechsel in die US-amerikanische Major League Soccer oder nach Saudi-Arabien, so die «Sun». Demnach ist Sterling noch immer davon überzeugt, auf höchster europäischer Ebene spielen zu können.

