Andrew Robertson ist bei Liverpool seit dem letzten Sommer häufig nur noch zweite Wahl. Zu wenig für den schottischen Verteidiger – er deutet seinen Abschied an.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Andrew Robertson (31) hat mit Liverpool alles gewonnen: In neun Jahren an der Anfield Road holte er unter anderem zwei englische Meistertitel, einen Champions-League-Sieg und den FA Cup. Dazu kommt ein Triumph an der Klub-WM. Nun stehen die Zeichen beim Schotten aber auf Abschied.

Denn: Seit der Verpflichtung von Milos Kerkez (22) im vergangenen Sommer hat sich die Situation für Robertson grundlegend verändert. Auf der Position des Linksverteidigers hat nun meist der Ungar die Nase vorne, Robertson durfte dagegen in dieser Premier-League-Saison nur viermal von Beginn weg ran.

Zu wenig für dessen Ansprüche: «Wenn du damit zufrieden bist, auf der Bank zu sitzen, denke ich nicht, dass du die richtige Einstellung hast und in den Klub gehörst. Ich bin ein Spieler, der spielen will», erklärt Robertson der britischen «Sun». Zwar zeigt er sich durchaus offen für eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags, bezeichnet dies aber als «schwierige Frage». Er habe noch fünf Monate Zeit und müsse schauen, «mit welchen Möglichkeiten er bleiben kann oder welche Optionen es für einen Abgang gibt.»

Auch wenn ein endgültiger Entscheid offenbar noch nicht gefallen ist: Erhält Robertson, welcher im kommenden Sommer mit Schottland erstmals an einer WM-Endrunde teilnehmen wird, in der zweiten Saisonhälfte nicht deutlich mehr Spielzeit, scheint ein Abschied aus Liverpool im Sommer wahrscheinlich.

