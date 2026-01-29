RB Leipzig verliert seinen Rekordtorschützen. Timor Werner wechselt nach insgesamt sechs Jahren bei den Bullen in die MLS.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Nach 165 Partien und 89 Toren ist die Zeit von Timo Werner bei RB Leipzig endgültig vorbei. Wie die Bullen bekannt geben, unterschreibt der 29-Jährige bei den San José Earthquakes in der MLS einen Vertrag bis 2028. Eine Ablöse muss der Verein aus Kalifornien nicht bezahlen, denn der eigentlich noch bis im Sommer laufende Vertrag zwischen Werner und Leipzig wurde in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Werner war ursprünglich im Sommer 2016 als 20-Jähriger zu RB gewechselt. Nach vier erfolgreichen Jahren wechselte er für für über 50 Millionen Euro zu Chelsea, wo er unter anderem die Champions League gewann. 2022 kehrte er zu Leipzig zurück, an seine bisherigen Erfolge konnte er allerdings nicht ganz anknüpfen. Nach einer eineinhalbjährigen Leihe bei Tottenham war er das letzte halbe Jahr in Leipzig nur noch Reservespieler. Dennoch verlässt er die Bullen als Rekordtorschütze.

