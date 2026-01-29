DE
FR
Abonnieren

Nach sechs Jahren bei RB
Werner verlässt Leipzig in Richtung USA

RB Leipzig verliert seinen Rekordtorschützen. Timor Werner wechselt nach insgesamt sechs Jahren bei den Bullen in die MLS.
Publiziert: vor 31 Minuten
Kommentieren
1/2
Timo Werner wechselt von RB Leipzig in die MLS.
Foto: IMAGO/regios24
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Nach 165 Partien und 89 Toren ist die Zeit von Timo Werner bei RB Leipzig endgültig vorbei. Wie die Bullen bekannt geben, unterschreibt der 29-Jährige bei den San José Earthquakes in der MLS einen Vertrag bis 2028. Eine Ablöse muss der Verein aus Kalifornien nicht bezahlen, denn der eigentlich noch bis im Sommer laufende Vertrag zwischen Werner und Leipzig wurde in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Werner war ursprünglich im Sommer 2016 als 20-Jähriger zu RB gewechselt. Nach vier erfolgreichen Jahren wechselte er für für über 50 Millionen Euro zu Chelsea, wo er unter anderem die Champions League gewann. 2022 kehrte er zu Leipzig zurück, an seine bisherigen Erfolge konnte er allerdings nicht ganz anknüpfen. Nach einer eineinhalbjährigen Leihe bei Tottenham war er das letzte halbe Jahr in Leipzig nur noch Reservespieler. Dennoch verlässt er die Bullen als Rekordtorschütze.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Bundesliga
Bundesliga
RB Leipzig
RB Leipzig
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Bundesliga
        Bundesliga
        RB Leipzig
        RB Leipzig
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers