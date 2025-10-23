DE
Final im Letzigrund
Blue Stars Zürich Youth Cup kehrt 2026 wieder zurück

Der Blue Stars Zürich Youth Cup gibt sein Comeback. Nach einem Jahr Pause wird das Juniorenturnier 2026 wieder durchgeführt.
Publiziert: vor 45 Minuten
|
Aktualisiert: vor 29 Minuten
Anhören
Nach einem Jahr Unterbruch findet der Blue Stars Zürich Youth Cup (ein Bild vom Final 2024 zwischen Salzburg und dem FC Zürich) 2026 wieder statt.
Foto: WALTER BIERI

Darum gehts

  • Blue Stars Zürich Youth Cup kehrt 2026 nach Unterbruch zurück
  • Finaltag wird erstmals im Zürcher Letzigrund ausgetragen
  • Turnier findet am 13. und 14. Mai 2026 statt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Nach einem Jahr Unterbruch kehrt der Blue Stars Zürich Youth Cup zurück. Das traditionsreiche Juniorenturnier, das bis 2024 unter der Schirmherrschaft der Fifa stand, findet 2026 wieder statt.

Der Anlass wird wie gewohnt an Auffahrt und dem Mittwoch davor ausgetragen. Eine Neuerung betrifft den Spielort: Der Finaltag findet 2026 im Zürcher Letzigrund statt. Tags zuvor wird wie gewohnt auf der Sportanlage Buchlern gespielt.

Nach dem Ausstieg der Fifa musste das traditionelle U19-Juniorenturnier des FC Blue Stars in diesem Jahr pausieren. Beim Comeback wird neben dem Turnier der Junioren erstmals auch ein gleichwertiges Turnier für Juniorinnen mit acht Teams ausgetragen. Fix gesetzt sind die Gastgeber Blue Stars sowie die Zürcher Klubs Grasshoppers und FC Zürich. Je vier Equipen werden aus dem Ausland anreisen.

Das Turnier, das seit fast neun Jahrzehnten fester Bestandteil des internationalen Fussballkalenders ist, findet am 13. und 14. Mai 2026 bei freiem Eintritt statt.

