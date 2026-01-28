Chelsea und Starspieler gehen per sofort getrennte Wege

Raheem Sterling ist ab sofort ohne Verein. Nach dreieinhalb Jahren Chelsea und einer Leihe zu Arsenal endet die Zeit des Engländers in London – und wirft Fragen über seine nächsten Schritte im Profi-Fussball auf.

Joël Hahn Redaktor Sport

Raheem Sterling (31) ist ab sofort vereinslos. Chelsea FC bestätigt am Mittwochabend, dass der Flügelspieler den Klub einvernehmlich nach dreieinhalb Jahren verlässt.

Bei seinem Wechsel von ManCity zu den Blues 2022 kostete Sterling Chelsea 57 Millionen Franken, sein Fünfjahresvertrag brachte ihm über 360’000 Franken pro Woche ein. «Wir danken Raheem für seinen Beitrag als Chelsea-Spieler und wünschen ihm alles Gute für den nächsten Karriereschritt», teilte der Verein auf Instagram mit.

Ein unbefriedigendes Kapitel

Sterling war seit Mai 2024 nicht mehr für Chelsea aktiv und verbrachte die Saison 2024/25 nach einem Leihgeschäft bei Arsenal getrennt vom restlichen Team. Vor allem sein hohes Gehalt machte einen Transfer bisher schwierig, obwohl immer wieder lose Interessen gemeldet wurden.

Bereits im Januar 2025 wurde über eine Lösung verhandelt. Laut der englischen «Times» standen die Vertreter von Sterling und Chelsea in Kontakt mit einem potenziellen neuen Klub. Ob es sich um einen dauerhaften Transfer oder um eine Vertragsauflösung handelte, wurde zunächst nicht bekannt.

