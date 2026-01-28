DE
FR
Abonnieren

Nach dem Match
Video zeigt YB-Fans in Thun

Nach dem Match Young Boys gegen FC Thun griffen zwei Vermummte am Samstag einen Fan des FC Thun an der Aarestrasse in Thun an. Das Opfer wurde verletzt und seines Schals beraubt.
Publiziert: vor 13 Minuten
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen