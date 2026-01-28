DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Video zeigt YB-Fans in Thun
Nach dem Match
Video zeigt YB-Fans in Thun
Nach dem Match Young Boys gegen FC Thun griffen zwei Vermummte am Samstag einen Fan des FC Thun an der Aarestrasse in Thun an. Das Opfer wurde verletzt und seines Schals beraubt.
Publiziert: vor 13 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen