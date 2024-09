Kurz zusammengefasst Murat Yakin feiert seinen 50. Geburtstag

Happy Birthday! Heute Sonntag feiert unser Nati-Trainer seinen 50. Geburtstag. Ein kleiner Rückblick auf seine bisherigen Jubiläen: Den 40. feierte er als Coach von Spartak Moskau, den 30. als Spieler vom FC Basel, den 20. als Jungkicker von GC und den 10. als Junior von Concordia Basel.

«Hoi Tanja, hier Murat»

Den Jüngeren sei gesagt: Das, was auf diesem Bild Murat Yakin in der Hand hält, war einst ein topmodernes Handy. Dieses Foto stammt aus dem Jahr 1998 und zeigt ihn zusammen mit der damaligen Miss Schweiz Tanja Gutmann. Gemeinsam präsentierten die zwei im Circus Olympia in Küssnacht am Rigi die neusten Modelle. Dieses Satellitentelefon kostete damals stolze 4500 Franken.

5 Fakten über Yakin, die überraschen

2004 hatte er im Film «Ferienfieber» eine kleine Gastrolle

Zugegeben, ein Blockbuster war «Ferienfieber» – das Drehbuch stammt von This Lüscher und Beat Schlatter – nicht. Im Film will eine Familie nach Rom verreisen, hat aber aus Versehen das Hotel Roma im Rotlichtmilieu von Amsterdam gebucht. Der legendäre französische Trainerfuchs Guy Roux wollte ihn einst nach Auxerre holen

1992 lancierte der Basler Murat Yakin bei GC seine Karriere. Es hätte aber auch alles ganz anders kommen können, denn zuvor wollte ihn Auxerres Kult-Trainer Guy Roux verpflichten. Ohne Erfolg. Nati-Trainer Hodgson schrieb wegen Yakin einst dem Bundesamt für Polizeiwesen

Als Yakin Thema für die Nati wurde, besass er nur den türkischen Pass. Deshalb schrieb Roy Hodgson den Behörden einen Brief: «Helft mit, dass er so rasch wie möglich eingebürgert wird.» Vergeblich, erst 1994 wurde Yakin Schweizer. Seinen ersten Titel als Fussballer gewann Yakin mit Concordia Basel

Sein erster richtig grosser Titel war der Cupsieg mit GC 1994. Doch schon als Kind gewann er eine Trophäe. 1994 verriet er Blick, was sein bisher grösster Erfolg war: D-Junioren-Cupsieg mit Concordia. Als Teenager schwärmte er von der Schauspielerin Julia Roberts

1994 erzählte er dem Blick, wer seine Favoriten sind. Beispiele gefällig? Lieblingsschauspielerin? Julia Roberts. Lieblingsschauspieler? Sylvester Stallone. Traumauto? Mercedes 300.

So lange ist es her, seit Murat Yakin das letzte Mal an seinem Geburtstag im Einsatz stand. Damals spielte er für Fenerbahce Istanbul und traf an seinem 24. Geburtstag im Uefa-Cup zu Hause auf den AC Parma. Die Türken siegten 1:0, und Yakin kassierte in der 81. Minute eine Gelbe Karte.