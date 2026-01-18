DE
FR
Abonnieren

Mündliche Einigung erzielt
Arsenal-Profi vor Leihe nach Holland

Oleksandr Zinchenko bricht offenbar seine Leihe bei Nottingham Forest vorzeitig ab. Der Ukrainer soll aber nicht zu Stammverein Arsenal zurückkehren, sondern an Ajax Amsterdam weiterverliehen werden.
Publiziert: 19:31 Uhr
Kommentieren
1/2
Nottinghams Oleksandr Zinchenko soll seine Leihe vorzeitig abbrechen.
Foto: CameraSport via Getty Images
Manuela_Bigler_Freelancerin Sportredaktion & Respeakerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Oleksandr Zinchenko (29) steht offenbar vor einem Wechsel zu Ajax Amsterdam. Der Ukrainer, der derzeit von seinem Stammverein Arsenal in der Premier League an Ligakonkurrent Nottingham ausgeliehen ist, soll seine Leihe dort vorzeitig abbrechen und sich weiterverleihen lassen.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano in den sozialen Medien schreibt, hat sich Ajax bereits mündlich mit Arsenal auf einen Vertrag zur Verpflichtung des Verteidigers geeinigt. Zinchenko soll dabei bis zum Saisonende an die Holländer verliehen werden und in den nächsten 24 Stunden die Medizintests in Amsterdam absolvieren.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Arsenal hatte vor rund dreieinhalb Jahren 35 Millionen Euro an Manchester City überwiesen, um Zinchenko nach London zu holen. Dort kam der ukrainische Nationalspieler nie so richtig auf Touren und wurde schliesslich im September des letzten Jahres an Nottingham ausgeliehen. Im Laufe der Hinrunde war der 29-Jährige dort auf nur fünf Einsätze gekommen, hatte allerdings im Herbst mit einer Leistenverletzung zu kämpfen. Zuletzt stand Zinchenko nicht mehr im Kader von Nottingham.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Arsenal
Arsenal
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
Premier League
Premier League
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Arsenal
        Arsenal
        Ajax Amsterdam
        Ajax Amsterdam
        Premier League
        Premier League
        Nottingham Forest
        Nottingham Forest