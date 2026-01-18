Oleksandr Zinchenko bricht offenbar seine Leihe bei Nottingham Forest vorzeitig ab. Der Ukrainer soll aber nicht zu Stammverein Arsenal zurückkehren, sondern an Ajax Amsterdam weiterverliehen werden.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Oleksandr Zinchenko (29) steht offenbar vor einem Wechsel zu Ajax Amsterdam. Der Ukrainer, der derzeit von seinem Stammverein Arsenal in der Premier League an Ligakonkurrent Nottingham ausgeliehen ist, soll seine Leihe dort vorzeitig abbrechen und sich weiterverleihen lassen.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano in den sozialen Medien schreibt, hat sich Ajax bereits mündlich mit Arsenal auf einen Vertrag zur Verpflichtung des Verteidigers geeinigt. Zinchenko soll dabei bis zum Saisonende an die Holländer verliehen werden und in den nächsten 24 Stunden die Medizintests in Amsterdam absolvieren.

Arsenal hatte vor rund dreieinhalb Jahren 35 Millionen Euro an Manchester City überwiesen, um Zinchenko nach London zu holen. Dort kam der ukrainische Nationalspieler nie so richtig auf Touren und wurde schliesslich im September des letzten Jahres an Nottingham ausgeliehen. Im Laufe der Hinrunde war der 29-Jährige dort auf nur fünf Einsätze gekommen, hatte allerdings im Herbst mit einer Leistenverletzung zu kämpfen. Zuletzt stand Zinchenko nicht mehr im Kader von Nottingham.

