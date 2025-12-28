Real Madrid plant, Vinicius Junior bei ausbleibender Vertragseinigung zu verkaufen. Als Ersatz für die bestehende Lücke im Mittelfeld sollen die Madrilenen für die Vinicius-Millionen ein Auge auf Vitinha von PSG geworfen haben.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Vinicius Junior (25) steht bei Real Madrid offenbar vor dem Abgang. Der Vertrag des Brasilianers läuft noch bis 2027. Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung sind zuletzt ins Stocken geraten, weil Vinicius für eine Vertragsverlängerung zum Topverdiener des Klubs aufsteigen will, die Madrilenen das aber verweigern.

Falls sich Klub und Spieler nicht einigen, will Real Madrid Vinicius auf keinen Fall ohne Ablösesumme gehen lassen. Daher plant der LaLiga-Klub, den Stürmer im Sommer zu verkaufen. Wie spanische Medien berichten, wollen die Königlichen dabei eine Ablöse von mindestens 100 Millionen Euro kassieren. Mit den verdienten Millionen durch den möglichen Vinicius-Transfer soll anschliessend ein neuer Mittelfeld-Regisseur her, um die Lücke vom zurückgetretenen Toni Kroos und vom zu Milan abgewanderten Luka Modric zu füllen.

Real Madrid jagt PSG-Star

Einen möglichen Kandidaten hat Real Madrid bereits auf der Liste stehen. So sollen sich die Madrilenen mit Vitinha (25) von PSG beschäftigen. Laut Medienberichten beobachtet der aktuell Zweitplatzierte der LaLiga den Portugiesen schon seit mehreren Jahren. Vitinha erfüllt dabei alle Anforderungen, die Real Madrid im Mittelfeld benötigt.

Ob PSG den Mittelfeldspieler überhaupt nach Spanien ziehen lassen würde, ist derweil völlig offen. Vitinha ist in Frankreich ein absoluter Leistungsträger und überzeugte in dieser Saison in 23 Spielen bisher mit fünf Toren und acht Assists. Auch die 100 Millionen Euro könnten für einen Wechsel knapp werden, denn Vitinha hat bei PSG noch einen Vertrag bis 2029.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen