Die Schweizer Fabian Rieder und Cédric Zesiger bekommen einen neuen Teamkollegen: Arthur Chaves stösst leihweise von Hoffenheim zu den Fuggerstädtern.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Bei der TSG Hoffenheim war Arthur Chaves (24) in dieser Saison nur zweite Wahl: Nur vier Bundesliga-Spiele bestritt er in der Hinrunde für die Kraichgauer, seit Ende September ist er ohne Einsatz. Nun verlässt er Hoffenheim zumindest bis Ende Saison und wechselt leihweise nach Augsburg.

Wie beide Klubs schreiben, enthält der Leihvertrag des Brasilianers eine Kaufoption – Chaves könnte also über den Sommer hinaus bei Augsburg bleiben. Beim aktuell 15. der Bundesliga-Tabelle wird er Teamkollege der Schweizer Fabian Rieder und Cédric Zesiger.

