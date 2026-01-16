DE
Mega-Summe im Gespräch
Stürmt Haaland bald für Real Madrid?

Erling Haaland steht nach wie vor auf der Wunschliste von Real Madrid: Die Königlichen möchten den Norweger im Sommer nach Madrid lotsen – und sind offenbar bereit, dafür sehr tief in die Taschen zu greifen.
Erling Haaland steht bei Real Madrid auf der Wunschliste – kommts im Sommer zum Transfer-Hammer?
Erling Haaland (25) könnte bald für Real Madrid auflaufen – zumindest wenn es nach Florentino Perez (78) geht: Wie das spanische Portal «fichajes» schreibt, steht der Norweger in Diensten von Manchester City im Hinblick auf den Sommer zuoberst auf der Wunschliste des Real-Präsidenten. Zusammen mit Kylian Mbappé (27) würde Haaland einen äusserst schlagkräftigen Sturm bilden, so die Hoffnung der Real-Verantwortlichen.

Auch Haaland selbst macht kein Geheimnis daraus, dass er gerne einmal für die Königlichen im Einsatz stehen würde: «Das ist ein Ort, an dem man spielen möchte», sagte er im Dezember nach seinem Auftritt im Bernabeu im Rahmen der Champions-League-Partie zwischen Real und seinen Skyblues (1:2) gegenüber «TNT Sports».

Die Königlichen sind offenbar auch dazu bereit, für ihren Wunsch-Transfer viel Geld in die Hand zu nehmen: «fichajes» geht davon aus, dass ManCity für seinen Star-Spieler rund 185 Millionen Franken verlangen wird – das würde etwa dem geschätzten Marktwert von Haaland entsprechen. Weil dessen Vertrag bei Mancity noch bis 2034 läuft, könnte die Summe aber noch deutlich höher ausfallen: Gemäss der österreichischen «Kronen»-Zeitung ist sogar von einem Gesamtpaket in der Höhe über 450 Millionen Franken die Rede.

In diesem Artikel erwähnt
Premier League
Premier League
LaLiga
LaLiga
Real Madrid
Real Madrid
Manchester City
Manchester City
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
