Medizincheck steht an
Frankfurt gewinnt Rennen um Sturmtalent

Eintracht Frankfurt steht vor der Verpflichtung von Younes Ebnoutalib. Der 22-jährige Stürmer des SV Elversberg erzielte diese Saison zwölf Tore in 17 Spielen. Eintracht soll bis zu zehn Millionen Euro überweisen.
Publiziert: vor 13 Minuten
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
1/4
Younes Ebnoutalib steht vor dem Wechsel zu Eintracht Frankfurt.
Darum gehts

  • Younes Ebnoutalib wechselt gemäss «Bild» von Elversberg zu Eintracht Frankfurt
  • Frankfurt zahlt 8 Millionen Euro plus 2 Millionen an Boni
  • Ebnoutalib erzielte 12 Tore in den bisherigen 17 Ligapartien
Cédric HeebRedaktor Sport

Beim SV Elversberg hat Younes Ebnoutalib (22) in dieser Saison für mächtig Furore gesorgt: Zwölf Tore in 17 Ligapartien, viermal schoss er mindestens zwei Tore und ist damit Toptorschütze der 2. Bundesliga. Kein Wunder hat der deutsch-marokkanische Doppelbürger das Interesse aus der höchsten Liga auf sich gezogen – und scheinbar ab Januar einen neuen Klub.

Wie «Bild» meldet, sichert sich Eintracht Frankfurt die Dienste des Sturmtalents. Acht Millionen Euro plus zwei Millionen an Boni überweisen die Hessen demnach an Elversberg – vor einem Jahr holte ihn der Zweitligaklub für 15'000 Euro. Unterschrieben sei aber noch nichts, der Medizincheck stehe noch aus. Dieser soll aber noch vor Jahresende erfolgen, danach die Unterschrift unter einem Fünfjahresvertrag.

Neben rund einem Dutzend Teams aus ganz Europa sei dem Bericht zufolge auch der VfL Wolfsburg stark an Ebnoutalib interessiert gewesen und hätte die gleiche Summe auf den Tisch gelegt. Doch der 22-Jährige hat sich für seine Heimatstadt entschieden.

