Tobias Wedermann Fussballchef

«Ich weiss es nicht, ich weiss es nicht», sagt Noah Okafor am Dienstagabend bei der Ankunft in Mailand. Eigentlich hätte er an jenem Tag als neuer Spieler von RB Leipzig präsentiert werden sollen. Doch der Deal platzte im Medizincheck. Die Leipziger wollten im Rennen um Topplätze in der deutschen Bundesliga eine sofortige Verstärkung.

Nach dem Medizincheck sei laut deutschen Medien klar gewesen, dass Okafor dies nicht erfüllen könne. Somit hinterliess der Schweizer in Leipzig nur Spuren, weil er mit drei Louis-Vuitton-Taschen und einer Jacke für mehrere Tausend Franken einen eher protzigen Auftritt am Flughafen hinlegte.

Was auch immer in den rund 24 Stunden in Ostdeutschland neben Okafors Luxusshow passiert ist: Der kollabierte Deal hat Konsequenzen. Der 24-Jährige und seine Berateragentur 360Sports haben sich laut Blick-Informationen per sofort getrennt. Welche Seite den Stecker gezogen hat und was die genauen Gründe dafür sind, ist nicht bekannt. Äussern möchte man sich dazu nicht.

Auch Schär und Keller sind bei der Ex-Agentur

Seit Frühling 2023 war Okafor bei der Agentur unter Vertrag, die neben diversen deutschen Topspielern auch DFB-Nationaltrainer Julian Nagelsmann, Ex-Real-Star Toni Kroos oder die Schweizer Fabian Schär sowie Marvin Keller betreuen. Agenturboss Volker Struth ist in Deutschland ein Promi aufgrund seines märchenhaften Aufstiegs als Unternehmer und Fussballagent sowie zahlreichen Medienauftritten und einem Bestsellerbuch.

Im Juli 2023 posierte Struth mit Okafor in Mailand, als der Transfer des Schweizer Offensivspielers von Red Bull Salzburg zum AC Milan perfekt wurde. Seither startete die Karriere allerdings nicht wie gewünscht durch bei der einst grössten Hoffnung im Schweizer Fussball.

Milan sucht nach neuen Okafor-Lösungen

Im Gegenteil: Im Sommer blieb Okafor an der EM ohne eine einzige Einsatzminute, es kam aufgrund von disziplinarischen Vergehen zu einer zwischenzeitlichen Ausbootung aus der Schweizer Nati. Verletzungen haben den 24-Jährigen immer wieder zurückgeworfen. Bei der AC Milan kam er bisher nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.

In Mailand suche man derzeit intensiv nach neuen Möglichkeiten, um für Okafor eine Lösung zu finden. Welcher Berater dabei auf Spielerseite helfen soll, ist unklar.