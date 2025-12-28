Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Florian Micheler (20) kehrt vorzeitig von Arminia Bielefeld zur TSG Hoffenheim zurück, wie die beiden Klubs am Sonntagmorgen vermelden. Der Österreicher wäre ursprünglich für eine Saison bis im Sommer 2026 vom Bundesligisten an den Klub aus der 2. Bundesliga verliehen gewesen, um mehr Einsatzzeit und Spielpraxis zu sammeln.

Bei seiner Zeit bei der Arminia habe sich Micheler auch kontinuierlich weiterentwickelt und stand regelmässig im Kader. Zum Einsatz für die Bielefelder kam der Mittelfeldspieler in der Hinrunde jedoch nur viermal für insgesamt 75 Spielminuten, in denen er einen Treffer vorbereitete. «Für seine weitere sportliche Entwicklung sind konstante Spielzeiten entscheidend, die wir ihm aktuell nicht in dem gewünschten Umfang ermöglichen können», wird Arminias Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel in einer Medienmitteilung zitiert. Die Rückkehr nach Hoffenheim sei daher «zum jetzigen Zeitpunkt der richtige Schritt», wird das vorzeitige Ende der Leihe weiter begründet.

Damit spielt Micheler künftig wieder für seinen Stammverein Hoffenheim. Dort hat der österreichische U21-Nati-Spieler noch einen langfristigen Vertrag. Kurz vor seiner Leihe nach Bielefeld wurde sein Arbeitspapier nämlich bis im Sommer 2027 verlängert.

