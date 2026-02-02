Jérémie Boga wird in der Rückrunde für Juventus Turin auf Torejagd gehen: Der ivorische Nationalspieler wechselt leihweise zum italienischen Rekordmeister.

Juventus Turin verstärkt am letzten Tag des Transferfensters seine Offensive: Von Ligue-1-Klub Nizza stösst der linke Flügelspieler Jérémie Boga (29) in die Serie A. Der 21-fache ivorische Internationale erhält beim aktuell Vierten der italienischen Liga einen Leihvertrag bis zum Ende der laufenden Saison.

Boga blick auf eine schwierige Hinrunde zurück: Zwar kam er für Nizza zu 14 Einsätzen in der Ligue 1 und erzielte dabei zwei Tore, seit November kam er aber nur noch zu Teileinsätzen. Zudem verpasste er die Spiele um den Jahreswechsel krankheitsbedingt. Immerhin: Die Serie A scheint ihm zu liegen: Zwischen 2019 und 2023 schoss er in 136 Spielen für Sassuolo und Atalanta Bergamo in der höchsten italienischen Liga 20 Tore.

