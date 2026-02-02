DE
Kommt aus Nizza
Neuer Flügelspieler für Juventus

Jérémie Boga wird in der Rückrunde für Juventus Turin auf Torejagd gehen: Der ivorische Nationalspieler wechselt leihweise zum italienischen Rekordmeister.
Publiziert: 16:44 Uhr
Aktualisiert: 16:48 Uhr
Juventus Turin sichert sich bis Saisonende die Dienste von Jérémie Boga.
Juventus Turin verstärkt am letzten Tag des Transferfensters seine Offensive: Von Ligue-1-Klub Nizza stösst der linke Flügelspieler Jérémie Boga (29) in die Serie A. Der 21-fache ivorische Internationale erhält beim aktuell Vierten der italienischen Liga einen Leihvertrag bis zum Ende der laufenden Saison.

Boga blick auf eine schwierige Hinrunde zurück: Zwar kam er für Nizza zu 14 Einsätzen in der Ligue 1 und erzielte dabei zwei Tore, seit November kam er aber nur noch zu Teileinsätzen. Zudem verpasste er die Spiele um den Jahreswechsel krankheitsbedingt. Immerhin: Die Serie A scheint ihm zu liegen: Zwischen 2019 und 2023 schoss er in 136 Spielen für Sassuolo und Atalanta Bergamo in der höchsten italienischen Liga 20 Tore.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

