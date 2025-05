Kobel über Klub-WM «Freue mich, das Niveau auf der Welt zu sehen»

Gregor Kobel nimmt mit dem BVB an der Fifa-Klub-WM teil. Im Interview spricht er über seine Erwartungen an das Turnier und inwiefern die Nati-Testspiele in Amerika ihn auf den Wettbewerb vorbereiten.

Publiziert: vor 35 Minuten