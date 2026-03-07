DE
Keine Spielpraxis bei Boca
Nati-Verteidiger Blondel schliesst sich Stadtrivale an

Lucas Blondel verlässt die Boca Juniors nach zweieinhalb Jahren. Der vierfache Nati-Spieler schliesst sich dem CA Huracan an.
Publiziert: 15:25 Uhr
Kam bei den Boca Juniors zuletzt nur noch sehr selten zum Einsatz: Lucas Blondel.
Foto: Getty Images
Julian SigristRedaktor Sport

Im vergangenen Frühjahr und Sommer absolvierte Lucas Blondel (29) vier Partien für die Schweiz. Seither berief ihn Nati-Trainer Murat Yakin (51) allerdings nicht mehr in den Kader. Mitunter ein Grund dürfte die fehlende Spielpraxis des Aussenverteidigers bei den Boca Juniors sein. Seit seinem letzten Länderspiel gegen die USA im Juni absolvierte er kein einziges Spiel mehr.

Um das wieder zu ändern und die Chance zu wahren, doch noch auf den WM-Zug aufzuspringen, wechselt Blondel den Verein und schliesst sich dem Stadtrivalen CA Huracan an. Wie der Verein aus der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires mitteilt, verpflichtet er den schweizerisch-argentinischen Doppelbürger leihweise bis zum Dezember und besitzt anschliessend eine Kaufoption. Wie hoch diese ausfällt, ist nicht bekannt. 

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

