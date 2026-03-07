Julian Sigrist Redaktor Sport

Im vergangenen Frühjahr und Sommer absolvierte Lucas Blondel (29) vier Partien für die Schweiz. Seither berief ihn Nati-Trainer Murat Yakin (51) allerdings nicht mehr in den Kader. Mitunter ein Grund dürfte die fehlende Spielpraxis des Aussenverteidigers bei den Boca Juniors sein. Seit seinem letzten Länderspiel gegen die USA im Juni absolvierte er kein einziges Spiel mehr.

Um das wieder zu ändern und die Chance zu wahren, doch noch auf den WM-Zug aufzuspringen, wechselt Blondel den Verein und schliesst sich dem Stadtrivalen CA Huracan an. Wie der Verein aus der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires mitteilt, verpflichtet er den schweizerisch-argentinischen Doppelbürger leihweise bis zum Dezember und besitzt anschliessend eine Kaufoption. Wie hoch diese ausfällt, ist nicht bekannt.

