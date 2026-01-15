DE
Kaum Spielpraxis in Stuttgart
Schweizer Verteidiger steht vor Wechsel in Bundesliga-Keller

Nach einem verletzungsbedingten Ausfall erhielt Leonidas Stergiou in der laufenden Bundesliga-Saison bei Stuttgart kaum Einsatzminuten. Das könnte sich nun ändern: Der Ostschweizer dürfte an Heidenheim ausgeliehen werden.
Publiziert: 08:48 Uhr
|
Aktualisiert: 08:52 Uhr
Leonidas Stergiou steht vor einem leihweisen Wechsel zu Heidenheim.
Wie die deutsche «Bild» berichtet, steht Bundesligist Heidenheim vor einer leihweisen Verpflichtung von Leonidas Stergiou (23). Demnach würde der Ostschweizer Verteidiger bis zum Saisonende ohne Kaufoption zum Schlusslicht der höchsten deutschen Spielklasse wechseln. Dieses ist im Abstiegskampf dringend auf Verstärkung angewiesen. Gerüchte um den Transfer habe es gemäss der «Bild» bereits im Dezember gegeben, nun ist Stuttgart offenbar auch bereit, die dafür notwendige Freigabe zu erteilen.

Für Stergiou käme ein vorübergehender Abgang vom Bundesliga-Vierten einem Befreiungsschlag gleich: Auch aufgrund von Verletzungen ist er in dieser Saison in der Bundesliga erst einmal zum Einsatz gekommen – am letzten Dienstag beim 3:2 seiner Stuttgarter gegen Frankfurt, als er in der Nachspielzeit eingewechselt wurde. Dazu kommt ein Kurzeinsatz im Pokal-Achtelfinal gegen Bochum (2:0). Spielpraxis sammelte er so einzig für die zweite Mannschaft des VfB in der 3. Liga, wo er vier Spiele bestritt. Sollte er in der Bundesliga-Rückrunde wieder mehr zum Einsatz kommen, könnte er im Hinblick auf die WM 2026 auch zum Thema für die Schweizer Nationalmannschaft werden. Für das Team von Murat Yakin lief er zuletzt im Sommer 2024 auf.

