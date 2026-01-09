DE
Kaufoption soll gezogen werden
Barça will wohl mit Leihspieler verlängern

Der FC Barcelona will Marcus Rashford von Manchester United im Sommer 2026 fest verpflichten. Laut Fabrizio Romano zieht der Klub die Kaufoption von fast 30 Millionen Franken. Der Engländer fühlt sich in Barcelona wohl und beeindruckt den Verein.
Publiziert: vor 7 Minuten
Barca will mit ihm nach Leihablauf verlängern: Marcus Rashford.
Foto: IMAGO/Pressinphoto

Darum gehts

  • Barcelona verpflichtet Marcus Rashford dauerhaft ab Sommer 2026
  • Rashford fühlt sich in Barcelona sehr wohl laut mehrfacher Aussagen
  • Die Kaufoption beträgt 30 Millionen Euro laut Fabrizio Romano
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
Gian Andrea AchermannRedaktor Sport-Desk

Nach zuletzt soliden Leistungen hat sich der FC Barcelona dazu entschlossen, die Leihgabe von Manchester United, Marcus Rashford (28), im Sommer 2026 fix zu verpflichten. Laut Fabrizio Romano will Barça die Ausstiegsklausel in Höhe von fast 30 Millionen Franken ziehen.

Dass sich der Engländer in Barcelona wohlfühlt, hat er bereits mehrfach betont. Nun zeigen auch die Katalanen ihre Wertschätzung: «Der Verein ist sehr zufrieden mit Marcus’ Auftritten und möchte ihn langfristig behalten», so Transferexperte Romano auf Instagram.

