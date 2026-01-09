Darum gehts
- Barcelona verpflichtet Marcus Rashford dauerhaft ab Sommer 2026
- Rashford fühlt sich in Barcelona sehr wohl laut mehrfacher Aussagen
- Die Kaufoption beträgt 30 Millionen Euro laut Fabrizio Romano
Nach zuletzt soliden Leistungen hat sich der FC Barcelona dazu entschlossen, die Leihgabe von Manchester United, Marcus Rashford (28), im Sommer 2026 fix zu verpflichten. Laut Fabrizio Romano will Barça die Ausstiegsklausel in Höhe von fast 30 Millionen Franken ziehen.
Dass sich der Engländer in Barcelona wohlfühlt, hat er bereits mehrfach betont. Nun zeigen auch die Katalanen ihre Wertschätzung: «Der Verein ist sehr zufrieden mit Marcus’ Auftritten und möchte ihn langfristig behalten», so Transferexperte Romano auf Instagram.
