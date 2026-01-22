Alisha Lehmann verlässt Como nach nur einem halben Jahr bereits wieder. Die Nati-Spielerin wechselt zurück nach England und schliesst sich Leicester City an. Die 27-Jährige spielte bereits für West Ham, Everton und Aston Villa.

Nati-Star Alisha Lehmann kehrt nach eineinhalb Jahren in Italien nach England zurück. Die 27-Jährige wechselt per sofort zu Leicester City. Nach West Ham, Everton und Aston Villa ist es bereits ihr vierter Klub in der Woman's Super League, der höchsten englischen Liga. Zuletzt spielte sie eine Saison bei Juventus und anschliessend ein halbes Jahr bei Como, konnte sich aber bei beiden Vereinen keinen Stammplatz sichern.

Bei Leicester soll das nun wieder anders sein. «Ich habe viel gelernt und mit einigen großartigen Spielern gespielt, aber England ist meine Heimat, daher bin ich froh, wieder zurück zu sein», wird Lehmann in der Mitteilung des Vereins zitiert. «Leicester ist ein großartiger Verein. Ich kann es kaum erwarten, hier zu spielen und allen zu zeigen, was ich kann.»

