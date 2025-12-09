Prominente Unterstützung für den französischen Amateurklub Union Foot de Touraine: Zinédine Zidane wird Anteilseigner beim Verein aus der fünfthöchsten französischen Liga.

Zinédine Zidane wird Anteilseigner bei französischem Fünftligisten Union Foot de Touraine

Zidane investiert aus Freundschaft zu Franck Riboud in den Verein

Zinédine Zidane (53), ehemaliger Weltklasse-Fussballer und Ex-Trainer von Real Madrid, wird Anteilseigner beim französischen Fünftligisten Union Foot de Touraine. Das berichtet «L'Équipe».

Der 53-Jährige wird demnach den Klub mit 10'000 Euro (fast 9400 Franken) unterstützen. Der Klub entstand 2009 aus einer Fusion mehrerer Klubs. Präsident ist Basile Riboud, Sohn von Franck Riboud, ehemaliger Chef des französischen Lebensmittelunternehmens Danone. Zidane ist ein guter Freund Ribouds.

Ziel der Finanzspritze ist es, dem Klub aus der Universitätsstadt Tours beim Finden von Partnern zu helfen. Langfristig soll der Aufstieg in den Profifussball möglich gemacht werden.

Für Zidane ist es nicht das erste Engagement dieser Art. Bereits vor Jahren beteiligte er sich am Projekt FC Évian Thonon Gaillard. Der Klub schaffte den Aufstieg bis in die Ligue 1. Auch am Zweitligisten AF Rodez hält Zidane seit 2012 Anteile.

Der Weltmeister von 1998 gilt derzeit als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge von Didier Deschamps als Trainer der französischen Nationalmannschaft nach der WM 2026. Doch er wird auch bei Real Madrid gehandelt, wo Xabi Alonso wackelt.