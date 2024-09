1/2 Sol Bamba (r., hier 2018 gegen Granit Xhaka) ist tot.

Traurige Nachricht aus der Fussballwelt. Der ehemalige Profi und aktuelle Technische Direktor des türkischen Zweitligisten Adanaspor, Sol Bamba, ist überraschend mit 39 Jahren verstorben. In einer Erklärung schreibt Adanaspor: «Unser technischer Direktor Souleymane Bamba, der vor dem Spiel am Freitag gegen Manisa Football Club erkrankte, wurde ins Manisa Celal Bayar University Hospital gebracht und verlor dort leider seinen Kampf ums Leben. Unser Beileid gilt seiner Familie und unserer Gemeinschaft.»

Bamba verbrachte den Grossteil seiner Karriere in England und spielte unter anderem für Leicester City, Leeds United und Cardiff City. Bei Cardiff war er von 2016 bis 2021 aktiv und absolvierte insgesamt 28 Spiele in der Premier League sowie 211 Partien in der Championship. Für die Elfenbeinküste bestritt er 46 Länderspiele. Nach seinem Karriereende wurde er zunächst Assistenztrainer bei Cardiff, bevor er im Juli dieses Jahres als Technischer Direktor bei Adanaspor anfing.

«Ein Held und wahrer Gentleman»

Viele seiner ehemaligen Vereine melden sich nach der Todesnachricht zu Wort. Cardiff schreibt auf X: «Als Spieler und Trainer hatte Sol Bamba einen unermesslichen Einfluss auf unseren Fussballverein. Er war für uns alle ein Held, eine Führungspersönlichkeit in jeder Umkleidekabine und ein wahrer Gentleman.» Mit Leeds United, Middlesbrough und Trabzonspor drücken weitere seiner Ex-Klubs ihr tiefes Beileid aus.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Bamba hatte 2021 die Diagnose Krebs bekommen. Er musste sich einer Chemotherapie unterziehen und galt danach als krebsfrei. Es ging ihm so gut, dass er seine Profi-Karriere beim FC Middlesbrough noch bis 2022 fortsetzen konnte. Doch am Ende hat er den Kampf doch verloren. Seine Frau Chloe verabschiedet sich mit emotionalen Worten auf Instagram von ihm. Mit erstaunlicher mentaler und körperlicher Stärke habe er dem Krebs die Stirn geboten. «Leider war es nie ein fairer Kampf und gerade, als es wieder bergauf ging, hat er einen Rückschlag erlitten und ist schliesslich am 31. August gestorben», schreibt sie. Neben seiner Frau hinterlässt er drei Kinder.