Deutschland fordert Titelverteidiger England im U21-EM-Final

Titelverteidiger England und Deutschland bestreiten an der U21-EM in der Slowakei den Final. Deutschland setzt sich im Halbfinal gegen Frankreich 3:0 durch, England schlägt Holland 2:1.

1/4 Nick Woltemade (M.) führt die deutsche U21-Nationalmannschaft in den EM-Final. Foto: IMAGO/Beautiful Sports

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die einschliesslich der Qualifikation in dieser EM-Kampagne weiterhin ungeschlagenen Deutschen sorgen mit zwei frühen Toren für den Unterschied im Halbfinal der U21-EM gegen Frankreich. Nelson Weiper (8.) von Mainz und Stuttgarts Nick Woltemade (14.) mit seinem sechsten Tor in diesem Turnier ebnen der DFB-Auswahl den Weg zum ersten Sieg gegen Frankreich an einer EM. Diesen hält der Freiburger Goalie Noah Atubolu mit einigen starken Paraden nach der Pause fest, ehe Brajan Gruda in der Nachspielzeit zum 3:0-Endstand trifft.

Im Final treffen die Deutschen am Samstagabend (21 Uhr) in Bratislava auf England. Der Titelverteidiger kann sich beim 2:1-Sieg im Halbfinal gegen Holland auf Harvey Elliott vom englischen Meister Liverpool verlassen, der doppelt trifft.

Vergangene Woche standen sich die beiden Finalisten bereits zum Abschluss der Gruppenphase gegenüber. Die Partie endete mit einem 2:1-Sieg für Deutschland.