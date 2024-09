Fahad Al-Muwallad, Flügelspieler der saudischen Nationalmannschaft, liegt nach einem Sturz von einem Balkon in Dubai auf der Intensivstation.

WM-Teilnehmer verunfallte in Dubai

Kurz zusammengefasst Fahad Al-Muwallad stürzte von Balkon in Dubai und liegt auf Intensivstation

Al-Muwallad ist saudi-arabischer Fussballstar und spielt aktuell für Al-Shabab

Er lief 78 Mal für Saudi-Arabien auf, spielte bei WM 2018 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden





Der saudi-arabische Fussballstar Fahad Al-Muwallad befindet sich nach einem Sturz von einem Balkon in Dubai in intensivmedizinischer Behandlung.

Sein Verein Al-Shabab bestätigte gemäss BBC, dass sich der Unfall am Donnerstag in einer Wohnung des 30-Jährigen ereignete.

Der saudische Nationalspieler Fahad Al-Muwallad (l.) in einem Duell mit Costa Ricas Alejandro Bran. Foto: keystone-sda.ch 1/2

Laut Polizeiangaben «stürzte Al-Muwallad vom Balkon seiner Wohnung im zweiten Stock». Die Ermittlungen laufen noch.

Al-Muwallad, der 78 Mal für sein Land auflief, begann seine Karriere bei Al-Ittihad. 2022 wechselte er zu Al-Shabab, wo er mit Stars wie dem Ex-Wolfsburger Daniel Podence und dem Belgier Yannick Carrasco zusammenspielt.

2018 war der Flügelspieler an Levante ausgeliehen und kam dort zweimal zum Einsatz. Im selben Jahr nahm er mit Saudi-Arabien an der WM teil und stand in den drei Gruppenspielen auf dem Platz – sogar einen Assist konnte er sich gutschreiben lassen.