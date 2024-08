Eklat in der türkischen Liga: Fenerbahce-Präsident Ali Koc wird während des Spiels gegen Göztepe Izmir attackiert. Der Präsident hat eine Anzeige eingereicht, der Klub fordert eine Untersuchung.

Wieder Eklat in der türkischen Liga

Wieder Eklat in der türkischen Liga

1/5 Üble Szenen in der Türkei.

Nicolas Horni Ringier Journalistenschüler

Nächster unschöner Vorfall in der höchsten türkischen Liga: Fenerbahce-Präsident Ali Koc wird am Samstag während des Liga-Spiels gegen Göztepe Izmir angegriffen. Der 57-Jährige hatte sich in der Halbzeit zum Auswärtsblock gegeben, um sich dort mit den Behörden auszutauschen. Denn diese verwehrten den angereisten Fenerbahce-Anhängern beim zweiten Süper-Lig-Spiel der neuen Saison den Zutritt zum Stadion, setzten gar Pfefferspray ein.

Als die Fans schliesslich doch ins Stadion gelassen wurden, macht sich Koc – begleitet von Sicherheitskräften – auf den Rückweg zu seinem Platz. Ein Video, das auf Social Media kursiert, zeigt, wie dabei diverse Gegenstände von der Tribüne in Richtung des Fener-Präsidenten fliegen. Kurz darauf stürmt ein Mann auf Koc zu, stösst ihn sogar zu Boden.

Mithilfe der Sicherheitskräfte kommt Koc wieder auf die Beine, wird aber gar noch von einer geworfenen Flasche getroffen. Danach bricht das Video ab, Koc soll sich dabei zum Glück keine Verletzungen zugezogen haben.

Nächster Tiefpunkt im türkischen Fussball

Der Mann, der Koc zu Boden geworfen hatte, wurde wenig später zwar von der Polizei vernommen – konnte das 2:2 zwischen Izmir und Mourinho-Elf laut Mitteilung von Fenerbahce aber noch auf den Rängen weiterverfolgen. Der Klub selbst fordert nun eine Untersuchung, warum der Mann – der offenbar über eine Akkreditierung des Klubs verfügte – nicht umgehend abgeführt wurde. Zudem erstattete Koc Anzeige gegen den Fan.

Es ist bei weitem nicht der erste unschöne Vorfall in der türkischen Fussballliga. Erst im März gingen Trabzonspor-Anhänger auf die Spieler von Fenerbahce los. Im letzten Dezember streckte der Präsident des Erstligisten Ankaragücü den Schiedsrichter nieder, der Liga-Betrieb wurde daraufhin unterbrochen.