Blick hat es am Sonntag angekündigt, jetzt ist es fix: Christian Gross wird Trainer beim ägyptischen Klub Zamalek.

Es ist bereits das zweite Mal, dass der mittlerweile 70-Jährige beim Klub aus der höchsten Liga Ägyptens anheuert. Schon zwischen Juli 2018 und Ende Mai 2019 stand die Trainer-Ikone während 48 Partien an der Seitenlinie des 14-fachen Meisters (zuletzt 2021/22) aus der Hauptstadt Kairo. Sein Punkteschnitt damals: 2,08. In jener Zeit gewann Gross mit dem Verein den Confederations Cup, das afrikanische Pendant zur Europa League.

Seit seinem Aus bei Schalke Ende Februar 2021 war Gross nicht mehr als Trainer eines Profi-Teams tätig. Kaum einer glaubte, dass er in seinem Alter nochmals einen Job annimmt. In seiner Trainerkarriere betreute er neun Klubs, darunter den FC Basel und GC, mit denen er insgesamt sechs Schweizer Meistertitel und fünfmal den Cup gewann (jeweils vier Titel mit dem FCB).

Schon am Sonntag weilte Gross in Kairo und verfolgte das Spiel gegen Al Masry (1:0). Zamalek geriet zuletzt in die Schlagzeilen, weil Lohnzahlungen ausgeblieben seien. Zudem habe Ex-Coach Jose Gomes, dessen Nachfolge Gross nun antritt, Trainingsmaterial auf eigene Kosten beschaffen müssen. Das Arbeitsverhältnis wurde schliesslich in gegenseitigem Einvernehmen gekündigt.