Beim saudischen King's Cup kommt es zwischen Al-Shabab und Al-Zulfi zu heftigen Streitereien unter den Spielern. Mittendrin ist auch Nati-Ass Vincent Sierro, der sich mit einem Teamkollegen anlegt.

Darum gehts Hitzige Szenen im saudi-arabischen King's Cup-Achtelfinal zwischen Al-Shabab und Al-Zulfi

Nati-Spieler Vincent Sierro gerät in Auseinandersetzung mit einem Teamkollegen

Zwei Spieler erhalten Rote Karten, Al-Shabab gewinnt 1:0 und erreicht Viertelfinal

Was ist denn da los? Im Achtelfinal des King's Cup, dem Cup-Wettbewerb Saudi-Arabiens, zwischen Al-Shabab und Al-Zulfi liegt das Heimteam in der Schlussphase 1:0 in Führung – und die Nerven offenbar blank. Es kommt zu heftigen Auseinandersetzungen. Mittendrin: Nati-Spieler Vincent Sierro.

Der Reihe nach: Der 30-jährige Schweizer, der seit diesem Sommer für Al-Shabab spielt, sorgt schon in der 84. Minute für eine hitzige Szene. Nach einer Ausgleichschance von Al-Zulfi knöpft er sich seinen Mitspieler Nawaf Al-Gulaymish (20) vor. Sierro scheint nicht ganz zufrieden mit der Abwehrleistung seines Teamkollegen zu sein. Mitspieler und sogar ein Gegenspieler gehen dazwischen und trennen die Streithähne.

Rudelbildungen und Becherwürfe der Zuschauer

In der Nachspielzeit eskaliert die Partie dann komplett. Spieler beider Teams gehen aufeinander los und können sich kaum mehr beruhigen. Löst sich eine Rudelbildung auf, beginnt irgendwo anders gleich die nächste. Von der Tribüne fliegen Becher aufs Feld, Al-Shabab-Captain Yannick Carrasco (32), der das einzige Tor der Partie schiesst, hält einen Gegenstand in die Luft, der wie ein Eisbrocken aussieht.

Die Konsequenzen: Abdulrahman Al-Hajri (29, Al-Zulfi) und Mohammed Harbush (22, Al-Shabab) werden wegen einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz gestellt. Al-Shabab gewinnt die Partie und steht im Viertelfinal.

Übrigens: Den Sprung unter die letzten Acht verpasst Al-Nassr mit Cristiano Ronaldo (40). Gegen Al-Ittihad setzt es eine 1:2-Niederlage ab.