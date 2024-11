1/6 Kevin Mbabu macht auf Instagram rassistische Beleidigungen öffentlich. Foto: TOTO MARTI

Widerliche Kommentare erreichen Kevin Mbabu (29) in seinen Instagram-Direktnachrichten. Der Verteidiger, der aktuell beim dänischen Meister Midtjylland spielt, teilt am Donnerstagabend einen Chatverlauf, in welchem ihn ein User rassistisch übel beleidigt.

Mbabu verzichtet darauf, den User unkenntlich zu machen. Der Name des Accounts sowie das Profilbild sind zu erkennen. Die ersten Nachrichten wurden bereits im August 2021 verfasst, damals noch auf Englisch. Und während auch weitere der Beleidigungen Englisch sind, wechselte der User bei der letzten Nachricht auf Kyrillisch.

Der 24-fache Nati-Spieler ist auf keine der Nachrichten eingegangen. In seiner Story markiert er die offiziellen Accounts der Fifa und Uefa und stellt einen Emoji dazu. Eine Antwort darauf gab es bisher nicht. Der Instagram-Account des Absenders der Nachricht ist nicht mehr zu finden.

Nati-Comeback

Sportlich läufts dagegen bei Kevin Mbabu glänzend. Er wechselte im Sommer von Fulham nach Dänemark. Für Midtjylland absolvierte er bisher elf Spiele, wobei er einen Treffer erzielen konnte. Mit dem amtierenden Meister führt er die dänische Superliga an und konnte auch in der Europa League schon zwei Siege aus vier Spielen einfahren.

Diese Leistungen führen jetzt zu seinem Comeback in der Nati. Für die Nations-League-Spiele gegen Serbien und Spanien nominierte Murat Yakin (50) den Rechtsverteidiger wieder. Für die EM in Deutschland im vergangenen Sommer hatte er ihn indes nicht berücksichtigt.