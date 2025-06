Wird Deutschland zum vierten Mal U21-Europameister?

Die Engländer erwischten einen durchaus holprigen Start in das Turnier. Zwar konnten sie zum Auftakt mit 3:1 gegen Tschechien gewinnen. Doch darauf folgten zum Abschluss der Gruppenphase ein torloses Remis gegen Slowenien und eine 2:1-Pleite gegen die vermeintliche zweite Reihe der DFB-Auswahl. Deshalb reichte es in der Gruppe B auch nur für den zweiten Platz. In den K.o.-Spielen waren die Three Lions dann aber voll da. Erst schalteten sie Spanien mit 3:1 aus und zuletzt setzten sie sich mit 2:1 auch gegen die Niederlande durch. Damit lebt der grosse Traum der Titelverteidigung weiter und könnte wirklich wahr werden. Nach 1982 und 1984 würde den Engländern dieses Kunststück damit bereits zum zweiten Mal gelingen.