Auf einen Blick Holden Trent (†25) von Philadelphia Union verstorben

Keine Details zu den Todesumständen aus Respekt vor der Familie

Eine tragische Nachricht erschüttert den amerikanischen Fussball: Holden Trent (†25), seit 2023 als Torhüter beim MLS-Klub Philadelphia Union engagiert, ist am Samstag verstorben.

«Wir sind wegen des herzzerreissenden Todes von Holden Trent am Boden zerstört», schreibt der Klub in seiner Mitteilung. «Er war ein wunderbarer Spieler und ein erbitterter Kämpfer, aber vor allem war er ein hingebungsvoller Sohn, Bruder, Verlobter und Teamkollege, der die Menschen um ihn herum besser machte.»

Über die genauen Umstände von Trents Tod sind keine Details bekannt. Aus Respekt vor der Privatsphäre der Familie würden diese auch nicht bekannt gegeben, erklärt der Klub. Laut der Plattform Yahoo-Sport war Trent vergangenen Donnerstag auf eine Intensivstation eingeliefert worden.

Im Kreis der Familie verstorben

In einem emotionalen Post auf Instagram äusserte sich auch Trents Familie zu seinem tragischen Tod. «Wir möchten uns bei allen für eure Gedanken und Gebete in dieser schweren Zeit bedanken. Holden ist heute Nachmittag im Kreis seiner Familie und Freunde verstorben. Unsere Familie ist tief davon berührt, die Liebe zu sehen und zu erfahren, die ihr alle für Holden hegt.»

Holden Trent war 2023 von der High Point University zum MLS-Klub Philadelphia gewechselt. Zu einem Einsatz kam er dabei aber nie, lief in der Regel für die zweite Mannschaft in der MLS Next Pro auf. Trotz des tragischen Todes ihres Teamkollegen bestritt die Mannschaft am Wochenende ein Playoff-Spiel, gewann dieses gegen Crown Legacy mit 5:4 nach Elfmeterschiessen. «Für Holden», gedachte das Team seines verstorbenen Kollegen beim Teamfoto vor Anpfiff und hielt dabei dessen Trikot hoch.