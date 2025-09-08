DE
FR
Abonnieren

Stell jetzt dein Team zusammen
Mit dieser Elf dürfte die Nati heute auflaufen

Heute um 20.45 Uhr bestreitet die Schweiz gegen Slowenien ihr zweites Spiel in der WM-Qualifikation. Nach dem überzeugenden Auftakt gegen den Kosovo sieht Nati-Trainer Murat Yakin wenig personellen Handlungsbedarf.
Publiziert: vor 13 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/7
Hat gut lachen: Trainer Murat Yakin (50) ist mit der Schweizer Nationalmannschaft fulminant in die WM-Qualifikation gestartet.
Foto: TOTO MARTI
11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Florian_Raz_Fussball-Reporter_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_1052.JPG
Gian-Andri Baumgartner
Tobias Wedermann, Florian Raz, Christian Finkbeiner und Gian-Andri Baumgartner

Es war eine fulminante erste Halbzeit, welche die Schweizer Nati gegen den Kosovo hinlegte: Gleich mit einer 4:0-Führung ging sie am vergangenen Freitag in die Pause. Aus diesem Grund sieht Trainer Murat Yakin (50) vor dem zweiten Auftritt seiner Mannschaft in der WM-Quali keinen Grund für Wechsel, wie er an der Pressekonferenz am Sonntagabend betonte. Damit werden mit grosser Wahrscheinlichkeit die gleichen elf Spieler wie bereits gegen den Kosovo von Beginn weg auflaufen. Ruben Vargas (27) dürfte auf dem Flügel so erneut den Vorzug vor Johan Manzambi (19) erhalten.

Fraglich schien zuletzt einzig ein Einsatz von Ricardo Rodriguez: Der Linksverteidiger wurde am Freitag bereits zur Halbzeit ausgewechselt und durch Miro Muheim (27) ersetzt. Am Sonntag vermeldete Murat Yakin eine positive Entwicklung beim Gesundheitszustand von Rodriguez: «Er fühlt sich wieder okay.» Nach dem Abschiedstraining werde entschieden, ob er zu seinem 131. Länderspiel kommt oder nicht.

Wie würdest du aufstellen? Probiers aus im Coach-Tool von Blick und teile deine Startelf mit deinen Freunden. 

Welches ist die beliebteste Aufstellung und wer der beliebteste Spieler?

Wie haben andere Blick-Userinnen und -User aufgestellt? Wirf einen Blick auf die Statistiken rund um die Startformationen. Du erfährst weiter unten auch, welches die beliebtesten Spieler der Blick-Community sind und erhältst einen Überblick über das Kader und den Spielplan.

Hinweis: Blick-Coach-Tool ist noch neu und wird stetig verbessert. Hast du Fehler festgestellt oder andere Vorschläge zur Verbesserung? Schreib uns in den Kommentaren.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Qualifikation zur WM 2026
Qualifikation zur WM 2026
Schweiz
Schweiz
Slowenien
Slowenien
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Qualifikation zur WM 2026
        Qualifikation zur WM 2026
        Schweiz
        Schweiz
        Slowenien
        Slowenien