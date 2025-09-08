Heute um 20.45 Uhr bestreitet die Schweiz gegen Slowenien ihr zweites Spiel in der WM-Qualifikation. Nach dem überzeugenden Auftakt gegen den Kosovo sieht Nati-Trainer Murat Yakin wenig personellen Handlungsbedarf.

1/7 Hat gut lachen: Trainer Murat Yakin (50) ist mit der Schweizer Nationalmannschaft fulminant in die WM-Qualifikation gestartet. Foto: TOTO MARTI

Es war eine fulminante erste Halbzeit, welche die Schweizer Nati gegen den Kosovo hinlegte: Gleich mit einer 4:0-Führung ging sie am vergangenen Freitag in die Pause. Aus diesem Grund sieht Trainer Murat Yakin (50) vor dem zweiten Auftritt seiner Mannschaft in der WM-Quali keinen Grund für Wechsel, wie er an der Pressekonferenz am Sonntagabend betonte. Damit werden mit grosser Wahrscheinlichkeit die gleichen elf Spieler wie bereits gegen den Kosovo von Beginn weg auflaufen. Ruben Vargas (27) dürfte auf dem Flügel so erneut den Vorzug vor Johan Manzambi (19) erhalten.

Fraglich schien zuletzt einzig ein Einsatz von Ricardo Rodriguez: Der Linksverteidiger wurde am Freitag bereits zur Halbzeit ausgewechselt und durch Miro Muheim (27) ersetzt. Am Sonntag vermeldete Murat Yakin eine positive Entwicklung beim Gesundheitszustand von Rodriguez: «Er fühlt sich wieder okay.» Nach dem Abschiedstraining werde entschieden, ob er zu seinem 131. Länderspiel kommt oder nicht.

Wie würdest du aufstellen? Probiers aus im Coach-Tool von Blick und teile deine Startelf mit deinen Freunden.

Welches ist die beliebteste Aufstellung und wer der beliebteste Spieler?

Wie haben andere Blick-Userinnen und -User aufgestellt? Wirf einen Blick auf die Statistiken rund um die Startformationen. Du erfährst weiter unten auch, welches die beliebtesten Spieler der Blick-Community sind und erhältst einen Überblick über das Kader und den Spielplan.

Hinweis: Blick-Coach-Tool ist noch neu und wird stetig verbessert. Hast du Fehler festgestellt oder andere Vorschläge zur Verbesserung? Schreib uns in den Kommentaren.