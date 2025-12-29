Ex-Servette-Star wird Trainer in Frankreich

Gaël Clichy wird Coach von SM Caen. Der frühere Servette-Profi übernimmt damit erstmals einen Job als Cheftrainer.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Im Sommer 2023 hat Gaël Clichy (40) seine Karriere bei Servette beendet. Drei Jahre hat Franzose bei den Genfern gespielt, dann wollte er sich auf die Karriere als Trainer vorbereiten. Nun hat der frühere Aussenverteidiger seinen ersten Job als Chefcoach.

Der 20-fache Nationalspieler übernimmt den Trainerposten bei SM Caen in der dritthöchsten französischen Liga. Dort tritt er die Nachfolge von Maxime d'Ornano (45) an, der entlassen wurde. Der Klub gehört seit Ende Juli 2024 der Firma Interconnected Ventures, die von Fussball-Superstar Kylian Mbappé (27) gegründet wurde.

Clichy hat in seiner Aktivkarriere die Premier League zweimal mit Manchester City und einmal mit Arsenal gewonnen. Nach seiner Karriere war er Co-Trainer von Thierry Henry bei der französischen U21, mit der er an den Olympischen Spielen 2024 Silber geholt hat.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen