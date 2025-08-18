Die 16-jährige Fussballerin Skye Stout wurde im Netz wegen ihrer Hauterkrankung übel beleidigt. Dann aber kommt es zu einem unerwarteten Happy End.

Sie gibt die Antwort auf dem Platz

1/2 Unter diesem Bild spielte sich die Hass-Szenerie ab. Skye Stout wurde per Instagram-Post vorgestellt. Foto: Instagram: @Teamgrassroots

Darum gehts 16-jährige Skye Stout unterschreibt Profi-Vertrag bei Kilmarnock

Hass-Kommentare führten zur Löschung des Verkündungs-Posts durch den Klub

Mehrere Profi-Klubs und Jamie Carragher unterstützten Stout nach dem Vorfall

Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

Den ersten Profi-Vertrag mit nur 16 Jahren zu unterschreiben, ist für manch ein fussballbegeistertes Kind der grosse Traum. Für Skye Stout wurde dieser in der letzten Woche Wirklichkeit.

Der Teenager spielt neuerdings beim schottischen Zweitligisten Kilmarnock – was der Klub auch auf Social Media publik machte.

Was als freudige Ankündigung des Teams gedacht war, verkam innert Stunden danach zum Albtraum für Stout. Grund dafür waren hässliche Reaktionen im Netz.

Shitstorm wegen Haut-Erkrkankung

Der Instagram-Post von Klimarnock verkündete Stouts Engagement mit warmen Worten und einem Bild der Spielerin. Auf dem Foto war unschwer die starke Akne-Erkrankung von Stout zu erkennen.

Vornehmlich anonyme Nutzer reagierten anschliessend mit Beleidigungen und verächtlichen Beiträgen auf den Post. Die üblen Kommentare gingen so weit, dass der Klub den ursprünglichen Beitrag mit der Stout-Verkündigung löschte.

Rasch machte der Vorfall in der Fussball-Welt die Runde. Und was dann folgte, zeigt, dass es auf Social Media auch anders ablaufen kann. Die Organisation Grassroots rief in einem eigenen Beitrag dazu auf, etwas gegen die Hass-Kommentare zu unternehmen: «Bitte sendet der 16-jährigen Skye Stout aus Schottland eure Liebe und Unterstützung und lasst die Tyrannen nicht gewinnen.»

https://x.com/FCSG_1879/status/1956482443025723405

Stout gibt Antwort auf dem Platz

Mehrere Profi-Klubs aus ganz Europa – darunter auch der FC St. Gallen – veröffentlichten daraufhin selber Beiträge auf X und Instagram, wo Stout für den Transfer alles Gute gewünscht wird. Auch die Liverpool-Legende Jamie Carragher (47) kommentierte die Ereignisse mit «Viel Glück, Skye». Dazu schickte er ein rotes Herz.

Und Skye Stout selber? Sie gab gleich im ersten Spiel für den neuen Verein die Antwort auf dem Platz. Gegen St. Johnstone erzielte sie am vergangenen Wochenende beim Sieg von Kilmarnock ein sehenswertes Freistosstor.