21. Titel – Mailand feiert mit Inter durch die Nacht

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Inter Mailand gewinnt 21. Scudetto nach 2:0 gegen Parma

Riesige Feier mit 75'000 Fans im San Siro und Piazza Duomo

Metrostation gesperrt, 21-Meisterschaftskuchen und Feuerwerk über Mailand

Blick Sportdesk

Mailand steht Kopf! Inter hat sich den 21. Scudetto der Vereinsgeschichte gesichert und die Stadt in ein schwarz-blaues Meer verwandelt. Nach dem 2:0-Sieg gegen Parma, durch Tore von Thuram und Mkhitaryan, war die Meisterschaft drei Spieltage vor Schluss der Serie A besiegelt. Der Titel ist ein Triumph nicht nur für den Klub, sondern auch für den Trainer Cristian Chivu, der in seiner ersten Saison auf der Inter-Bank Geschichte schrieb. Die Spieler und Fans starteten noch in der gleichen Nacht eine historische Feier, die bis in die frühen Morgenstunden andauerte.

Im ausverkauften San Siro mit über 75'000 Fans begann die Party, bevor sie sich an die Piazza Duomo verlagerte. Der zentral gelegene Platz verwandelte sich in ein Epizentrum der Euphorie, als Tausende von Fans mit schwarz-blauen Fahnen und Pyrotechnik die Nacht erleuchteten. Aus Sicherheitsgründen musste sogar die Metrostation in der Nähe gesperrt werden, um das Chaos zu kontrollieren.

Die Feierlichkeiten wurden noch spektakulärer, als die Spieler, darunter Captain Lautaro Martinez, Federico Dimarco und Marcus Thuram, Goalie Yann Sommer und Nati-Star Manuel Akanji auf dem Balkon eines Gebäudes an der Piazza Duomo erschienen und von den Fans frenetisch gefeiert wurden. «Tutti insieme!» (Alle zusammen) lauteten die Sprechchöre, begleitet von einem Feuerwerk, das den Himmel über Mailand erleuchtete. Der Verein kündigte auf Instagram an, dass die Feier am nächsten Tag weitergehen würde.

Nach dem Abpfiff kehrten die Spieler kurz ins Sheraton Hotel San Siro zurück, bevor sie sich erneut den Fans anschlossen. Ein riesiger Kuchen mit der Zahl 21, der die Anzahl der gewonnenen Meisterschaften symbolisiert, wurde feierlich angeschnitten. Federico Dimarco und Marcus Thuram luden die Fans via Social Media persönlich zur Piazza Duomo ein.

Dieser Artikel erschien bereits auf gsp.ro. Das rumänische Medium gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos