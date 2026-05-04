21. Titel – Mailand feiert mit Inter durch die Nacht

Darum gehts
- Inter Mailand gewinnt 21. Scudetto nach 2:0 gegen Parma
- Riesige Feier mit 75'000 Fans im San Siro und Piazza Duomo
- Metrostation gesperrt, 21-Meisterschaftskuchen und Feuerwerk über Mailand
Mailand steht Kopf! Inter hat sich den 21. Scudetto der Vereinsgeschichte gesichert und die Stadt in ein schwarz-blaues Meer verwandelt. Nach dem 2:0-Sieg gegen Parma, durch Tore von Thuram und Mkhitaryan, war die Meisterschaft drei Spieltage vor Schluss der Serie A besiegelt. Der Titel ist ein Triumph nicht nur für den Klub, sondern auch für den Trainer Cristian Chivu, der in seiner ersten Saison auf der Inter-Bank Geschichte schrieb. Die Spieler und Fans starteten noch in der gleichen Nacht eine historische Feier, die bis in die frühen Morgenstunden andauerte.
Im ausverkauften San Siro mit über 75'000 Fans begann die Party, bevor sie sich an die Piazza Duomo verlagerte. Der zentral gelegene Platz verwandelte sich in ein Epizentrum der Euphorie, als Tausende von Fans mit schwarz-blauen Fahnen und Pyrotechnik die Nacht erleuchteten. Aus Sicherheitsgründen musste sogar die Metrostation in der Nähe gesperrt werden, um das Chaos zu kontrollieren.
Die Feierlichkeiten wurden noch spektakulärer, als die Spieler, darunter Captain Lautaro Martinez, Federico Dimarco und Marcus Thuram, Goalie Yann Sommer und Nati-Star Manuel Akanji auf dem Balkon eines Gebäudes an der Piazza Duomo erschienen und von den Fans frenetisch gefeiert wurden. «Tutti insieme!» (Alle zusammen) lauteten die Sprechchöre, begleitet von einem Feuerwerk, das den Himmel über Mailand erleuchtete. Der Verein kündigte auf Instagram an, dass die Feier am nächsten Tag weitergehen würde.
Nach dem Abpfiff kehrten die Spieler kurz ins Sheraton Hotel San Siro zurück, bevor sie sich erneut den Fans anschlossen. Ein riesiger Kuchen mit der Zahl 21, der die Anzahl der gewonnenen Meisterschaften symbolisiert, wurde feierlich angeschnitten. Federico Dimarco und Marcus Thuram luden die Fans via Social Media persönlich zur Piazza Duomo ein.
Dieser Artikel erschien bereits auf gsp.ro. Das rumänische Medium gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
35
51
82
2
SSC Neapel
35
19
70
3
AC Mailand
35
19
67
4
Juventus Turin
35
28
65
5
AS Rom
35
23
64
6
Como 1907
35
31
62
7
Atalanta BC
35
15
55
8
Lazio Rom
35
5
51
9
Bologna FC
35
1
49
10
Sassuolo Calcio
35
-1
49
11
Udinese Calcio
35
-3
47
12
Parma Calcio
35
-17
42
13
FC Turin
35
-19
41
14
Genua CFC
35
-8
40
15
Cagliari Calcio
35
-13
37
16
AC Florenz
35
-11
37
17
US Lecce
35
-23
32
18
US Cremonese
35
-26
28
19
Hellas Verona
35
-33
20
20
Pisa SC
35
-38
18