Höhepunkt: Mats Hummels wurde 2014 mit Deutschland Weltmeister. Foto: Matthias Schrader

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Mats Hummels gab bei Instagram bekannt, dass nach dieser Saison Schluss ist. «Nach über 18 Jahren und so vielen Dingen, die mir der Fussball gegeben hat, beende ich diesen Sommer meine Karriere», sagte der 36-Jährige in einer Video-Botschaft, in der viele Momente seiner Laufbahn eingespielt wurden.

Hummels wurde mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund fünfmal deutscher Meister und dreimal Cupsieger. Zuletzt spielte der Innenverteidiger für die AS Roma, gehörte dort aber nicht mehr zur Stammformation. Sein Vertrag endet im Sommer.

Seinen grössten Erfolg feierte der langjährige Nationalspieler 2014 mit dem Weltmeistertitel in Brasilien. Dabei köpfelte er im Viertelfinal gegen Frankreich das 1:0-Siegtor, zuvor hatte er bereits beim 4:0-Auftakterfolg gegen Portugal per Kopf zum 2:0 getroffen. In 78 Länderspielen erzielte er fünf Tore. Verwehrt blieb ihm der Titel in der Champions League, 2013 unterlag er im Londoner Wembley-Stadion im Final mit Dortmund dem FC Bayern 1:2.