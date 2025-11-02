DE
Traurige Meldung aus Italien
Ex-Napoli-Trainer Galeone mit 84 Jahren verstorben

Der ehemalige italienische Trainer Giovanni Galeone ist nach langer Krankheit im Alter von 84 Jahren in Udine verstorben. Zahlreiche Vereine bekunden in den sozialen Medien ihr Beileid, in Parma gab es vor dem Ligaspiel eine Schweigeminute.
Publiziert: vor 6 Minuten
Die italienische Trainer-Legende Giovanni Galeone ist im Alter von 84 Jahren verstorben.
Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die italienische Fussballwelt trauert: Trainer-Legende Giovanni Galeone ist am Sonntag im Alter von 84 Jahren verstorben. Wie die «Gazzetta dello Sport» berichtet, starb Galeone in einem Spital in Udine nach «langer Krankheit».

In seiner 32-jährigen Trainerkarriere trainierte der ehemalige Mittelfeldspieler zwischen 1975 und 2007 mehrere italienische Teams, 2013 gab er offiziell seinen Rücktritt bekannt. Zuvor stand Galeone unter anderem bei Napoli und Udinese an der Seitenlinie.

Italienische Vereine bekunden Beileid

Bei Udinese lancierte der Italiener seine Karriere damals als Co-Trainer, gleichzeitig war sein Heimatverein 2007 auch seine letzte Station als Coach. Auf X spricht der Verein aus dem Nordosten Italiens sein tiefstes Beileid aus «zum Tod unseres ehemaligen Spielers und Trainers, eine Ikone des italienischen Fussballs und unserer Klubgeschichte».

Neben Udinese bekunden auch Napoli, Inter Mailand und die AS Roma ihr Beileid in den sozialen Medien. Vor dem Ligaspiel zwischen Parma und Bologna kam es am Abend ausserdem zu einer Schweigeminute für Galeone.

Bekannt war Galeone in seinem Heimatland vorm allem für seinen offensiven Spielstil und seinen Beitrag zur Entwicklung des italienischen Fussballs. Unter anderem galt er als Vorbild und Mentor des aktuellen Milan-Coachs Massimiliano Allegri sowie des Roma-Trainers Gian Piero Gasperini.

Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SSC Neapel
SSC Neapel
10
8
22
2
Inter Mailand
Inter Mailand
10
12
21
3
AS Rom
AS Rom
9
6
21
4
Bologna FC
Bologna FC
10
8
18
5
AC Mailand
AC Mailand
9
7
18
6
Juventus Turin
Juventus Turin
10
4
18
7
Como 1907
Como 1907
10
6
17
8
Udinese Calcio
Udinese Calcio
10
-3
15
9
US Cremonese
US Cremonese
10
0
14
10
Atalanta BC
Atalanta BC
10
5
13
11
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
9
0
13
12
FC Turin
FC Turin
10
-6
13
13
Lazio Rom
Lazio Rom
9
4
12
14
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
9
-3
9
15
US Lecce
US Lecce
10
-6
9
16
Parma Calcio
Parma Calcio
10
-7
7
17
Pisa SC
Pisa SC
10
-7
6
18
Hellas Verona
Hellas Verona
10
-10
5
19
AC Florenz
AC Florenz
10
-9
4
20
Genua CFC
Genua CFC
9
-9
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
