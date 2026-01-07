Die AS Roma steht mit einem Stürmer von Atletico Madrid in Kontakt und hat auch einen Knipser von Manchester United auf dem Zettel.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Die AS Roma will in diesem Transferfenster unbedingt einen neuen Stürmer holen. Die Verhandlungen mit dem italienischen Atlético-Stürmer Giacomo Raspadori (25) seien bereits fortgeschritten, wie Sky Italia berichtet.

Doch jetzt sollen die Römer einen weiteren Spieler auf dem Zettel haben. Gemäss mehreren italienischen Medienberichten ist man heiss auf Joshua Zirkzee (24) von Manchester United. Der Holländer steht bei United nur selten in der Startelf und ist auf dem Absprung.

Ungünstig für die Römer: Weil sich United erst kürzlich von Trainer Amorim getrennt hat, dürfte sich die Situation nun etwas verkomplizieren. Zirkzee erzielte in der laufenden Premier-League-Saison zwei Tore in 13 Einsätzen, wobei er aber nur viermal von Beginn weg ran durfte.

