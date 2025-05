Juventus sichert sich in der letzten Runde der Serie A den Platz in der Champions League. Durch das 3:2 bei Absteiger Venezia beendet der Rekordmeister die Saison im 4. Rang, einen Punkt vor der Roma.

Juventus spielt nächste Saison in der Champions League. Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die von Trainer-Ikone Claudio Ranieri in den letzten Monaten wieder auf Vordermann gebrachte AS Roma gewinnt bei Torino 2:0 und setzt damit Juventus unter Druck. Erst der von Manuel Locatelli in der 73. Minute verwandelte Penalty bringt in Venedig die Entscheidung zu Gunsten der Turiner, die Napoli, Inter Mailand und Atalanta Bergamo in die Champions League begleiten. Die AS Roma bestreitet nächste Saison die Europa League.

Neben Venezia und Monza steigt auch Empoli in die Serie B ab. Parma Calcio – mit dem Schweizer Simon Sohm in der Starelf (bis 78. Minute) verhindert den Abstieg dank eines Mega-Comebacks mit eigener Kraft. Bei Atalanta Bergamo kommt Parma nach 0:2-Rückstand zu einem 3:2-Sieg.