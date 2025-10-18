DE
Home
Sport
Fussball
International
Serie A
Serie A: US Lecce - Sassuolo Calcio (18.10.2025)
US Lecce
15:00
Sassuolo Calcio
Zum Fussball-Kalender
US Lecce
Ab 15:00 Uhr
Vs
Sassuolo Calcio
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Serie A
US Lecce - Sassuolo Calcio
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SSC Neapel
6
6
15
2
AS Rom
6
5
15
3
AC Mailand
6
6
13
4
Inter Mailand
6
9
12
5
Juventus Turin
6
4
12
6
Atalanta BC
6
6
10
7
Bologna FC
6
4
10
8
Como 1907
6
2
9
9
Sassuolo Calcio
6
0
9
10
US Cremonese
6
-1
9
11
Cagliari Calcio
6
0
8
12
Udinese Calcio
6
-3
8
13
Lazio Rom
6
3
7
14
Parma Calcio
6
-4
5
15
US Lecce
6
-5
5
16
FC Turin
6
-8
5
17
AC Florenz
6
-4
3
18
Hellas Verona
6
-7
3
19
Genua CFC
6
-6
2
20
Pisa SC
6
-7
2
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Valerio
Crezzini
Italien
Anstoss
Samstag
18. Oktober 2025 um 15:00 Uhr
Stadion
Lecce, Italien
Stadio Via del Mare
Kapazität
40’670
