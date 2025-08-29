DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Serie A
Serie A: US Lecce - AC Mailand (29.08.2025)
US Lecce
20:45
AC Mailand
Zum Fussball-Kalender
US Lecce
Ab 20:45 Uhr
Vs
AC Mailand
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Serie A
US Lecce - AC Mailand
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
1
5
3
2
Como 1907
1
2
3
2
Juventus Turin
1
2
3
2
SSC Neapel
1
2
3
5
US Cremonese
1
1
3
6
AS Rom
1
1
3
7
AC Florenz
1
0
1
7
Atalanta BC
1
0
1
7
Cagliari Calcio
1
0
1
7
Hellas Verona
1
0
1
7
Pisa SC
1
0
1
7
Udinese Calcio
1
0
1
13
Genua CFC
1
0
1
13
US Lecce
1
0
1
15
AC Mailand
1
-1
0
16
Bologna FC
1
-1
0
17
Lazio Rom
1
-2
0
17
Parma Calcio
1
-2
0
17
Sassuolo Calcio
1
-2
0
20
FC Turin
1
-5
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Livio
Marinelli
Italien
Anstoss
Freitag
29. August 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Lecce, Italien
Stadio Via del Mare
Kapazität
40’670
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen