Home
Sport
Fussball
International
Serie A
Fussball: Robin Gosens entscheidet sich klar für die Serie A
Serie A über Bundesliga
Gosens überrascht mit klarer Wahl
Robin Gosens verrät in einem kurzen Frage-Spiel seine persönlichen Vorlieben – von Kaffee bis Fussball. Zwischen Familie, Lieblingsliga und Spielstil gibt er überraschende Einblicke.
Publiziert: 14:16 Uhr
Carlo Emanuele Frezza
Reporter Fussball
