Home
Sport
Fussball
International
Serie A
Serie A: Udinese Calcio - Hellas Verona (25.08.2025)
Udinese Calcio
18:30
Hellas Verona
Udinese Calcio
Ab 18:30 Uhr
Vs
Hellas Verona
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Serie A
Udinese Calcio - Hellas Verona
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Como 1907
1
2
3
1
Juventus Turin
1
2
3
1
SSC Neapel
1
2
3
4
US Cremonese
1
1
3
5
AS Rom
1
1
3
6
AC Florenz
1
0
1
6
Atalanta BC
1
0
1
6
Cagliari Calcio
1
0
1
6
Pisa SC
1
0
1
10
Genua CFC
1
0
1
10
US Lecce
1
0
1
12
Hellas Verona
0
0
0
12
Inter Mailand
0
0
0
12
FC Turin
0
0
0
12
Udinese Calcio
0
0
0
16
AC Mailand
1
-1
0
17
Bologna FC
1
-1
0
18
Lazio Rom
1
-2
0
18
Parma Calcio
1
-2
0
18
Sassuolo Calcio
1
-2
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Paride
Tremolada
Italien
Anstoss
Montag
25. August 2025 um 18:30 Uhr
Stadion
Udine, Italien
Stadio Friuli
Kapazität
25’144
