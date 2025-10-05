DE
Home
Sport
Fussball
International
Serie A
Serie A: Udinese Calcio - Cagliari Calcio (05.10.2025)
Udinese Calcio
12:30
Cagliari Calcio
Zum Fussball-Kalender
Udinese Calcio
Ab 12:30 Uhr
Vs
Cagliari Calcio
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Serie A
Udinese Calcio - Cagliari Calcio
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
6
9
12
2
AC Mailand
5
6
12
3
SSC Neapel
5
5
12
4
AS Rom
5
4
12
5
Juventus Turin
5
4
11
6
Atalanta BC
6
6
10
7
Como 1907
6
2
9
8
Sassuolo Calcio
6
0
9
9
US Cremonese
6
-1
9
10
Lazio Rom
6
3
7
11
Bologna FC
5
0
7
11
Cagliari Calcio
5
0
7
13
Udinese Calcio
5
-3
7
14
Parma Calcio
6
-4
5
15
US Lecce
6
-5
5
16
FC Turin
6
-8
5
17
AC Florenz
5
-3
3
18
Hellas Verona
6
-7
3
19
Pisa SC
5
-3
2
20
Genua CFC
5
-5
2
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Alberto Ruben
Arena
Italien
Anstoss
Sonntag
05. Oktober 2025 um 12:30 Uhr
Stadion
Udine, Italien
Stadio Friuli
Kapazität
25’144
