Udinese Calcio
Udinese Calcio
12:30
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
Zum Fussball-Kalender
Udinese Calcio
Udinese Calcio
Ab 12:30 Uhr
Vs
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
Serie A
Udinese Calcio - Cagliari Calcio

Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
Inter Mailand
6
9
12
2
AC Mailand
AC Mailand
5
6
12
3
SSC Neapel
SSC Neapel
5
5
12
4
AS Rom
AS Rom
5
4
12
5
Juventus Turin
Juventus Turin
5
4
11
6
Atalanta BC
Atalanta BC
6
6
10
7
Como 1907
Como 1907
6
2
9
8
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
6
0
9
9
US Cremonese
US Cremonese
6
-1
9
10
Lazio Rom
Lazio Rom
6
3
7
11
Bologna FC
Bologna FC
5
0
7
11
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
5
0
7
13
Udinese Calcio
Udinese Calcio
5
-3
7
14
Parma Calcio
Parma Calcio
6
-4
5
15
US Lecce
US Lecce
6
-5
5
16
FC Turin
FC Turin
6
-8
5
17
AC Florenz
AC Florenz
5
-3
3
18
Hellas Verona
Hellas Verona
6
-7
3
19
Pisa SC
Pisa SC
5
-3
2
20
Genua CFC
Genua CFC
5
-5
2
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Alberto Ruben
Arena
Italien
Anstoss
Sonntag
05. Oktober 2025 um 12:30 Uhr
Stadion
Udine, Italien
Stadio Friuli
Kapazität
25’144
