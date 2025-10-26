DE
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
15:00
AS Rom
AS Rom
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
Ab 15:00 Uhr
Vs
AS Rom
AS Rom
Serie A
Sassuolo Calcio - AS Rom

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SSC Neapel
SSC Neapel
8
7
18
2
AC Mailand
AC Mailand
8
7
17
3
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
4
AS Rom
AS Rom
7
4
15
5
Bologna FC
Bologna FC
7
6
13
6
Como 1907
Como 1907
8
4
13
7
Atalanta BC
Atalanta BC
8
6
12
8
Juventus Turin
Juventus Turin
7
2
12
9
Udinese Calcio
Udinese Calcio
8
-2
12
10
US Cremonese
US Cremonese
8
-1
11
11
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
7
0
10
12
Lazio Rom
Lazio Rom
7
3
8
13
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
7
-2
8
14
FC Turin
FC Turin
7
-7
8
15
Parma Calcio
Parma Calcio
8
-4
7
16
US Lecce
US Lecce
8
-6
6
17
Pisa SC
Pisa SC
8
-7
4
18
Hellas Verona
Hellas Verona
7
-7
4
19
AC Florenz
AC Florenz
7
-5
3
20
Genua CFC
Genua CFC
7
-6
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Gianluca
Manganiello
Italien
Anstoss
Sonntag
26. Oktober 2025 um 15:00 Uhr
Stadion
Reggio Emilia, Italien
MAPEI Stadium
Kapazität
21’584
