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Sassuolo Calcio
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AC Mailand
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Beendet
2:0
AC Mailand
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Berardi 5'
Lauriente 47'

Serie A
Sassuolo Calcio - AC Mailand

03.05.2026, 16:45 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+4)

Spielende (2:0)

03.05.2026, 16:45 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute (+4)

Gelbe Karte A. Fadera (Sassuolo)

03.05.2026, 16:45 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit

03.05.2026, 16:44 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

89. Minute

Gelbe Karte C. Volpato (Sassuolo)

03.05.2026, 16:39 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

84. Minute

Auswechslung M. Nzola (Sassuolo)

03.05.2026, 16:39 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

84. Minute

Einwechslung A. Pinamonti (Sassuolo)

03.05.2026, 16:35 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

84. Minute

Einwechslung A. Fadera (Sassuolo)

03.05.2026, 16:35 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

84. Minute

Auswechslung A. Laurienté (Sassuolo)

03.05.2026, 16:32 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

77. Minute

Gelbe Karte R. Loftus-Cheek (AC Milan)

03.05.2026, 16:26 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

71. Minute

Gelbe Karte S. Ricci (AC Milan)

Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
Inter Mailand
35
51
82
2
SSC Neapel
SSC Neapel
35
19
70
3
AC Mailand
AC Mailand
35
19
67
4
Juventus Turin
Juventus Turin
35
28
65
5
Como 1907
Como 1907
35
31
62
6
AS Rom
AS Rom
34
19
61
7
Atalanta BC
Atalanta BC
35
15
55
8
Bologna FC
Bologna FC
35
1
49
9
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
35
-1
49
10
Lazio Rom
Lazio Rom
34
4
48
11
Udinese Calcio
Udinese Calcio
35
-3
47
12
Parma Calcio
Parma Calcio
35
-17
42
13
FC Turin
FC Turin
35
-19
41
14
Genua CFC
Genua CFC
35
-8
40
15
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
35
-13
37
16
AC Florenz
AC Florenz
34
-7
37
17
US Lecce
US Lecce
35
-23
32
18
US Cremonese
US Cremonese
34
-25
28
19
Hellas Verona
Hellas Verona
35
-33
20
20
Pisa SC
Pisa SC
35
-38
18
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Fabio
Maresca
Italien
Anstoss
Sonntag
03. Mai 2026 um 15:00 Uhr
Stadion
Reggio Emilia, Italien
MAPEI Stadium
Kapazität
21'525
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