DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Serie A
Serie A: Pisa SC - Udinese Calcio (14.09.2025)
Pisa SC
15:00
Udinese Calcio
Zum Fussball-Kalender
Pisa SC
Ab 15:00 Uhr
Vs
Udinese Calcio
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Serie A
Pisa SC - Udinese Calcio
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SSC Neapel
3
5
9
2
Juventus Turin
3
4
9
3
US Cremonese
2
2
6
4
AS Rom
2
2
6
5
Cagliari Calcio
3
1
4
5
Udinese Calcio
2
1
4
7
Inter Mailand
3
3
3
8
Lazio Rom
2
2
3
9
AC Mailand
2
1
3
10
Como 1907
2
1
3
11
Bologna FC
2
0
3
12
Atalanta BC
2
0
2
13
AC Florenz
3
-2
2
14
Pisa SC
2
-1
1
15
Genua CFC
2
-1
1
16
US Lecce
2
-2
1
17
Hellas Verona
2
-4
1
17
Parma Calcio
3
-4
1
19
FC Turin
2
-5
1
20
Sassuolo Calcio
2
-3
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Davide
Massa
Italien
Anstoss
Sonntag
14. September 2025 um 15:00 Uhr
Stadion
Pisa, Italien
Stadio Arena Garibaldi
Kapazität
14’869
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen