Pisa SC
Pisa SC
15:00
Inter Mailand
Inter Mailand
Pisa SC
Pisa SC
Ab 15:00 Uhr
Vs
Inter Mailand
Inter Mailand
Serie A
Pisa SC - Inter Mailand

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AC Mailand
AC Mailand
13
10
28
2
AS Rom
AS Rom
12
9
27
3
SSC Neapel
SSC Neapel
12
8
25
4
Inter Mailand
Inter Mailand
12
13
24
5
Bologna FC
Bologna FC
12
13
24
6
Como 1907
Como 1907
13
12
24
7
Juventus Turin
Juventus Turin
13
5
23
8
Lazio Rom
Lazio Rom
13
5
18
9
Udinese Calcio
Udinese Calcio
13
-6
18
10
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
13
0
17
11
US Cremonese
US Cremonese
12
-3
14
12
FC Turin
FC Turin
12
-10
14
13
Atalanta BC
Atalanta BC
12
0
13
14
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
13
-6
11
15
Genua CFC
Genua CFC
13
-7
11
16
Parma Calcio
Parma Calcio
13
-8
11
17
Pisa SC
Pisa SC
12
-6
10
18
US Lecce
US Lecce
12
-8
10
19
AC Florenz
AC Florenz
12
-9
6
20
Hellas Verona
Hellas Verona
13
-12
6
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Marco
Guida
Italien
Anstoss
Sonntag
30. November 2025 um 15:00 Uhr
Stadion
Pisa, Italien
Stadio Arena Garibaldi
Kapazität
14’869
