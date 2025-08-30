DE
Home
Sport
Fussball
International
Serie A
Serie A: Pisa SC - AS Rom (30.08.2025)
Pisa SC
20:45
AS Rom
Pisa SC
Ab 20:45 Uhr
Vs
AS Rom
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Serie A
Pisa SC - AS Rom

Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
US Cremonese
2
2
6
2
Inter Mailand
1
5
3
3
Como 1907
1
2
3
3
Juventus Turin
1
2
3
3
SSC Neapel
1
2
3
6
AC Mailand
2
1
3
7
AS Rom
1
1
3
8
AC Florenz
1
0
1
8
Atalanta BC
1
0
1
8
Cagliari Calcio
1
0
1
8
Hellas Verona
1
0
1
8
Pisa SC
1
0
1
8
Udinese Calcio
1
0
1
14
Genua CFC
1
0
1
15
US Lecce
2
-2
1
16
Bologna FC
1
-1
0
17
Lazio Rom
1
-2
0
17
Parma Calcio
1
-2
0
19
Sassuolo Calcio
2
-3
0
20
FC Turin
1
-5
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Guiseppe
Collu
Italien
Anstoss
Samstag
30. August 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Pisa, Italien
Stadio Arena Garibaldi
Kapazität
14’869
