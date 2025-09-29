DE
Home
Sport
Fussball
International
Serie A
Serie A: Parma Calcio - FC Turin (29.09.2025)
Parma Calcio
18:30
FC Turin
Parma Calcio
Ab 18:30 Uhr
Vs
FC Turin
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Serie A
Parma Calcio - FC Turin
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AC Mailand
5
6
12
2
SSC Neapel
5
5
12
3
AS Rom
5
4
12
4
Juventus Turin
5
4
11
5
Inter Mailand
5
6
9
6
Atalanta BC
5
6
9
7
US Cremonese
5
2
9
8
Como 1907
5
2
8
9
Bologna FC
5
0
7
9
Cagliari Calcio
5
0
7
11
Udinese Calcio
5
-3
7
12
Sassuolo Calcio
5
-1
6
13
FC Turin
4
-7
4
14
Lazio Rom
4
0
3
15
AC Florenz
5
-3
3
16
Hellas Verona
5
-6
3
17
Genua CFC
4
-2
2
18
Pisa SC
5
-3
2
19
Parma Calcio
4
-4
2
20
US Lecce
5
-6
2
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Guiseppe
Collu
Italien
Anstoss
Montag
29. September 2025 um 18:30 Uhr
Stadion
Parma, Italien
Stadio Ennio Tardini
Kapazität
27’906
