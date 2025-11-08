DE
Blick+
Home
Sport
Fussball
International
Serie A
Serie A: Parma Calcio - AC Mailand (08.11.2025)
Parma Calcio
20:45
AC Mailand
Parma Calcio
Ab 20:45 Uhr
Vs
AC Mailand
Serie A
Parma Calcio - AC Mailand
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SSC Neapel
10
8
22
2
Inter Mailand
10
12
21
3
AC Mailand
10
8
21
4
AS Rom
10
5
21
5
Bologna FC
10
8
18
6
Juventus Turin
10
4
18
7
Como 1907
10
6
17
8
Lazio Rom
10
6
15
9
Udinese Calcio
10
-3
15
10
US Cremonese
11
-1
14
11
Atalanta BC
10
5
13
12
Sassuolo Calcio
10
-1
13
13
FC Turin
10
-6
13
14
Cagliari Calcio
10
-5
9
15
Pisa SC
11
-6
9
15
US Lecce
10
-6
9
17
Parma Calcio
10
-7
7
18
Genua CFC
10
-8
6
19
Hellas Verona
10
-10
5
20
AC Florenz
10
-9
4
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Marco
Di Bello
Italien
Anstoss
Samstag
08. November 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Parma, Italien
Stadio Ennio Tardini
Kapazität
27’906
